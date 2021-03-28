بالفيديو.. شرطة أبوظبي تتدخل بعد تعرض فتاة للابتزاز على التواصل الاجتماعي

بثت شرطة أبوظبي على منصاتها للتواصل الاجتماعي فيديو لواقعة ابتزاز تعرضت لها إحدى الفتيات والتي عرضت تفاصيلها موضحة أنها تعرفت على شخص عن طريق التواصل الاجتماعي وتطورت العلاقة بإرسال صور وفيديوهات.

وذكرت أنه بعد فترة أصبح يمارس تهديدات مما أثر على حياتها بشكل كبير من الناحية المادية والاجتماعية مقابل الاستمرار في العلاقة ووجهت الشكر إلى إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع لتعاملها مع الواقعة باهتمام وبشكل مباشر وبسرعة استجابة وسرية تامة.

