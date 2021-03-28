قادة الرعاية الصحية في العالم يشاركون في"القمة العالمية للتحصين"

يُشارك نخبة من أشهر وأكبر الأسماء العالمية في مجال الرعاية الصحية والمبادرات الخيرية وصُناع القرار، والخبراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية» التي ينظمها «ائتلاف الأمل» افتراضياً غداً وتستمر يومين، وذلك لمناقشة نهجٍ عالمي موحّد للتغلب على جائحة فيروس «كوفيد - 19» الأمر الذي لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال التضامن والتعاون الدولي.

وسيشارك في النقاشات كل من: الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وهنريتا إتش. فور - المديرة التنفيذية لليونيسف، وخوسيه مانويل باروسو - رئيس مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، ومارك سوزمان - الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل ومليندا جيتس، وستانلي سي إرك - الرئيس والمدير التنفيذي لنوفافاكس، وناظم الزهاوي، الوزير المسؤول عن توزيع لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة، والدكتور أوساجي إهانير - وزير الصحة النيجيري، البروفيسور نحمان آش - المنسق الوطني للكورونا - إسرائيل، ووس ويلر - رئيس يو بي إس للرعاية الصحية، حيث سينضمون إلى معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي رئيس دائرة البلديات والنقل، لمناقشة قضايا ضمان وصول اللقاح إلى البلدان النامية، ومعالجة التحديات المتعلقة بالخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وغيرها من المواضيع الهامة التي تُركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ومن المقرر أن تستقبل القمة نحو 1000 شخصية من كبار صُناع القرار والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة في قطاع الرعاية الصحية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين بارزين، وذلك في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2021، للتباحث في التحديات اللوجستية المرتبطة بنقل اللقاح وتوزيعه وإيجاد الحلول لتحقيق التوزيع الشامل والعادل للقاح في جميع أنحاء العالم.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي: «يعكس «ائتلاف الأمل» التزام حكومة إمارة أبوظبي بدعم الجهود الإقليمية والدولية للتصدّي لجائحة «كوفيد-19»، بما يؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الدوليين لتدعيم أهداف هذه المبادرة والاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي وقدرتها وإمكانياتها اللوجستية المتميزة». وأكد معاليه ثقته بأن هذه القمّة ستُفضي إلى نتائج متميزة من خلال المناقشات البنّاءة التي من شأنها أن تسرّع من الجهود الدولية المشتركة للأمل وعودة الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

بدوره، قال معالي فلاح محمد الأحبابي: «تعكس هذه القمة التزامنا المستمر نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية، وخدمة الإنسانية بشكلٍ أفضل، والدور المحوري الذي تلعبه موانئ أبوظبي في تحقيق ذلك من خلال إمكانياتها اللوجستية المتقدمة. وسنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لإرساء موانئ أبوظبي كمركز رائد لتوزيع اللقاحات وغيرها من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال مرافق التخزين المبردة عالمية المستوى، إضافة إلى منشأة التبريد الفائق، وذلك لا يقتصر على جائحة كوفيد-19 فقط، بل لما فيه مصلحة مستقبل الرعاية الصحية في العالم..

وتُعزز القمة جاهزيتنا للمرحلة التالية من مواجهة جائحة كوفيد-19، حتى نتمكن من تخطي إحدى أكبر التحديات اللوجستية وأكثرها تعقيداً في التاريخ الحديث».

وأضاف: «نؤكد على أهمية التعاون الشامل على الصعيد العالمي، وعلى التزامنا دعم كافة الجهود المبذولة بكل الطرق الممكنة».

من جهتها، قالت هنريتا إتش. فور - المديرة التنفيذية لليونيسف: «تشكل القمة فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الشراكات القوية والدائمة بين القطاعين العام والخاص للتصدي لجائحة كوفيد-19. فمن خلال العمل سوياً، يمكننا مساعدة كل بلد على تسريع وتيرة العودة إلى حياته الطبيعية، واستعادة الأمل في تمكين الأطفال من العودة إلى المدارس، وإعادة بناء المجتمعات وتحقيق التعافي الاقتصادي».

من ناحيته، قال خوسيه مانويل باروسو - رئيس مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»: «لقد لعبت سلاسل التوريد والإمداد المحلية والعالمية دوراً رئيسياً في نجاح عمليات توصيل عشرات الملايين من جرعات اللقاح من خلال مبادرة كوفاكس». وأضاف: «أن إطلاق مبادرة ائتلاف الأمل وعقد القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجيستية 2021 هي خطوة رائدة في إبراز دور الإمارات العربية المتحدة الفعّال في بناء شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، والتحالف مع شركاء من جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات المتمثلة في توصيل لقاح كوفاكس. وستُساهم جهودهم في تخطي المرحلة المتقدمة من تفشي الوباء».

من جهته، قال ناظم الزهاوي، الوزير المسؤول عن توزيع لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة: «انطلاقاً من موقعي كوزير توزيع لقاح كوفيد-19 في المملكة المتحدة، فخور بأداء هذه المهمة الملقاة على عاتقي والتي ساهمت، إلى جانب الجهود الجماعية الضخمة، في قصة النجاح الوطنية هذه. حتى هذه اللحظة، تلقى أكثر من 25 مليون من البالغين جرعتهم الأولى، مما يُعزز مكانتنا الرائدة كأسرع حملة تطعيم في جميع أنحاء أوروبا». وأضاف: «المملكة المتحدة أمة متعددة الثقافات، وموطن لمجموعات من مختلف العرقيات والمعتقدات الدينية التي لا تُعد ولا تحصى. ونعمل عن كثب مع الزعماء الدينيين والمنظمات الشعبية على منح كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد أفضل النصائح والمعلومات حول الفوائد الشاملة للتطعيم.» واختتم بقوله: «كُنا ولا زلنا واضحين منذ البداية بأن التطعيم هو الخيار الوحيد للحد من هذا الوباء وحماية حياة الآلف من الناس. وندعم بشدة جهود التطعيم العالمية من خلال دورنا الرائد في كوفاكس، ويسعدني أن أنضم إلى هذه النخبة من الشخصيات والقيادات لنوحد جهودنا في مواجهة هذا الوباء العالمي من خلال هذه القمة».

بدوره، قال أشيش كوشي - الرئيس التنفيذي في شركة جي 42 للرعاية الصحية: «لقد تركت جائحة فيروس كوفيد-19 تأثيرها على الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم، وفي خضم ذلك، برز عنصر حاسم وهو قيمة التعاون والشراكات عند مواجهة أزمة بهذا الحجم والنطاق. ونحن في شركة جي 42 للرعاية الصحية نفخر بالدور الذي نواصل القيام به في الجمع بين قدراتنا التكنولوجية، إلى جانب خبرة ومعرفة مختلف الشركاء والهيئات الحكومية، لتطوير والنهوض بحلول الرعاية الصحية وتحقيق عالم خالٍ من فيروس كوفيد-19 في نهاية المطاف. كما نتطلع إلى مشاركتنا في القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية لتبادل المعرفة واكتساب معلومات جديدة، واستكشاف الفرص والعمل معاً للحفاظ على صحة دولنا وشعوبنا في مأمن في المستقبل».

وتضم القمة معرضاً افتراضياً تفاعلياً ثلاثي الأبعاد ومنطقة للتواصل لإتاحة الفرصة للتواصل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين الرئيسيين. ويتيح جدول الأعمال الذي تم إصداره مؤخراً فرصة للحصول على نبذة حول الموضوعات والمندوبين المشاركين.

ويعد «ائتلاف الأمل» شراكة بين القطاعين العام والخاص، تطورت لتصبح جهداً دولياً رائداً لتوسيع قدرات النقل والتوصيل العالمية من خلال جذب شركاء جدد من بينهم أجيليتي، أرامكس، بولوري لوجيستكس، سيفا لوجيستيكس، دي بي شينكر، دي إتش إل، فيديكس إكسبريس، هيلمان، كوهني + ناجل، ميكو لوجيستيكس، آر إس إيه جلوبال، ويو بي إس.

ويضم الائتلاف عددا من الشركاء المؤسسين وهم دائرة الصحة أبوظبي، وموانئ أبوظبي، والاتحاد للشحن، ورافد، وسكاي سيل، وبوابة المقطع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مزودي الخدمات اللوجستية. ويعمل «ائتلاف الأمل» على تطوير قدراته لضمان نقل وتخزين وتوزيع 18 مليار جرعة لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2021.



