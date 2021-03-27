سالم الكعبي: تكثيف الجهود لحماية البيئة

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: إن «ساعة الأرض» مبادرة بيئية عالمية تنسجم مع أهداف تدوير الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التوازن البيئي، والمحافظة على البيئة وكوكب الأرض، ومجابهة التحديات التي تواجهنا باستمرار. وأضاف أن المرحلة التي يمر بها كوكب الأرض تتطلب تكاتف الجميع، وتكثيف الجهود من أجل حل القضايا البيئية كافة التي قد تؤثر على جودة الحياة في كوكب الأرض، لننعم جميعنا بحياة صحية وآمنة، ونحمي الكوكب للأجيال الحالية والمقبلة.

