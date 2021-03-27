9976 مستفيداً من «اجتماعية الشارقة»

الشارقة (وام)

قدمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مساعدات شهرية متنوعة لـ9976 مستفيداً من مواطني إمارة الشارقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من التدخل العاجل نحو 325 مستفيداً خلال عام 2020.

وخلال العام الماضي اتخذت الدائرة سلسلة من التسهيلات في ظل الظروف الصحية للجائحة، حيث استمرت الدائرة في تقديم معظم خدماتها عبر منظومتها لآلية «العمل عن بُعد» لإنجاز المعاملات كافة والخدمات للمجتمع، بما يضمن استمرارية حصول الأسر المستفيدة على المساعدة الاجتماعية.

وأكد أحمد إبراهيم الميل، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، أن المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدائرة، هي إحدى خدمات الضمان الاجتماعي المعنية بدعم وتمكين الأسر من ذوي الدخل المحدود والوصول بهم إلى المستوى المعيشي اللائق، وبما يمكنهم من العيش بكرامة واستقلالية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للوصول إلى كافة أفراد المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة، والرفاه الاجتماعي لهم، والذي يترتب عليه مجموعة الخدمات بما فيها التمكين والحماية والرعاية وتأمين الحقوق وغيرها.