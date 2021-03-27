طلبة «ربدان» يباشرون الدراسة من الحرم الجامعي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت أكاديمية ربدان طلبتها لمعاودة الدراسة حضورياً لأول مرة منذ العام الماضي، وبنسبة لا تتعدى 30% من القدرة الاستيعابية لحرم الأكاديمية. وتؤكد هذه الخطوة على استمرارية الالتزام بأسلوب التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التحصيل العلمي في الأكاديمية والتعلّم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وقد اتخذت الأكاديمية كافة الاحتياطات والإجراءات الشاملة لضمان سلامة الطلاب والإداريين، وفقاً للتوجيهات الحكومية الرسمية.

وبهذه المناسبة قال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «منذ فصل الخريف الماضي، عملت الأكاديمية على إعداد الطلبة بشكل استباقي للعودة إلى الدراسة حضورياً في الأكاديمية، وذلك ضمن خطة مدروسة تسعى إلى تحقيق أهداف المنظومة التعليمية، وتراعي سلامة الطالب وتحصيله الأكاديمي».

وقال د. فيصل العيان نائب رئيس الأكاديمية: جهزنا أكاديمية ربدان لتكون على استعداد لمواجهة الظروف الطارئة وغير الاعتيادية، ويدخل في ذلك تجهيز الأكاديمية بصفوف واسعة، وهذا ما جعلنا قادرين على استيعاب حضور 30% من طلبة الأكاديمية، مع المحافظة على مسافات التباعد الجسدي، متطلعين إلى زيادة تواصل الطلاب فيما بينهم، وتأمين الوقت الكافي لهم مع أعضاء الهيئة التدريسية، مما سينعكس على مستوى رضاهم وزيادة تحصيلهم الدراسي».

وقالت الطالبة سلامة علي الزعابي: «نشكر إدارة الأكاديمية على هذه الخطوة العملية، لأن العودة إلى الدراسة في الأكاديمية لها العديد من الفوائد، فهي تساعدنا على التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية وسؤالهم مباشرة عن أي شيء يتعلق بالمساقات التي ندرسها، إلى جانب تفاعلنا مع زملاء الدراسة، وهو أمر يساعدنا على تقوية تحصيلنا الدراسي وتعزيز تواصلنا الاجتماعي، فقد وصلت نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 88% للطلبة الذين يدرسون المساقات في الأكاديمية».