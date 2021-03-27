«الزكاة» وجامعة أبوظبي يطلقان «شبابنا أمانة... زكاتنا حصانة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي إطلاق الحملة السنوية المشتركة المتجددة «شبابنا أمانة، زكاتنا حصانة» للعام الحادي عشر على التوالي، لمساعدة الطلبة المواطنين والمقيمين ورفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عنهم، وساهمت الشراكة بين الجانبين منذ إطلاقها بجمع أكثر من 68 مليون درهم، وقدمت مساعدات مالية لحوالي 3.130 طالباً وطالبة. وتتطلع الحملة هذا العام إلى تقديم الدعم لحوالي 500 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق الزكاة.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة: «نتطلع هذا العام إلى مساعدة أكبر عدد من الطلبة المواطنين والمقيمين ممن يستوفون شروط الزكاة حسب اللائحة المعتمدة بصندوق الزكاة طوال مدة دراستهم في جامعة أبوظبي بمبلغ تقديري يبلغ 60 ألف درهم لكل طالب للسنة الدراسية الواحدة، حيث قام صندوق الزكاة بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تسهيل عملية تقديم التبرعات وضمان وصولها إلى محتاجيها».

وأشار الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة، حيث سيعمل الطرفان على مد يد العون للمتعففين من طلبة البكالوريوس في فروع الجامعة في أبوظبي والعين وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم، وهو ما تمكنت ونجحت الحملة في تحقيقه منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 أعوام.

وحول طريقة المساهمة في الحملة المشتركة، فإن المتبرع يستطيع أن يقدم التبرعات النقدية والشيكات المصرفية وتسليمها لصندوق الزكاة أو لجامعة أبوظبي، باسم الحملة المشتركة لطلاب العلم الجامعيين «شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة»، أو تحويل المبلغ إلى حساب صندوق الزكاة رقم16420661، رقم الحساب المصرفي الدولي: AE300500000000016420661 لمصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة (sms) بإرسال الرمز «ج» أو«U» بقيمة التبرعات إلى الأرقام التالية كل حسب قيمة التبرع:

10 دراهم إلى 8010، 50 درهماً إلى 8050، 100درهم إلى 8100، 200 درهم إلى 8200.