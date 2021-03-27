«صحة للأوعية الدموية» يستكشف تطورات الرعاية

محمد البلوشي (العين)

استضافت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وهي أكبر شبكة للرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم مستشفى توام، أحد منشآتها، افتراضياً، مؤتمرها الرابع للأوعية الدموية في 25 و26 مارس 2021 الماضيين، وقد جمع المؤتمر السنوي 40 من الجراحين والاستشاريين المعروفين عالمياً من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا والشرق الأوسط لاستكشاف أفضل السبل التي يمكن بها للمجتمع أن يتكيف مع الأوقات الصعبة الحالية، ومواصلة توفير أحدث الإمكانات التشخيصية والرعاية للمرضى المصابين بأمراض الأوعية الدموية.

ومنذ انطلاقه، عمل مؤتمر «صحة» للأوعية الدموية كمنتدى تفاعلي لزيادة الوعي ومواصلة المناقشات حول تكنولوجيا الأوعية الدموية، والتصوير الوعائي، والطب، والتمريض، وركز في دورته لهذا العام على كيفية ظهور مختلف أنواع الأمراض الوعائية، وكيفية منع تقدمها ومضاعفاتها، وقد دارت مناقشات مثمرة حول مخاطر وفوائد العديد من الخيارات العلاجية غير الباضعة والجراحية لعلاج أمراض الأوعية الدموية، كما سلط الضوء على التطورات والتقنيات الجديدة في مجال جراحة الأوعية الدموية.

ومن خلال سلسلة من المحاضرات والجلسات التفاعلية ودراسات الحالات الفردية وورش العمل، اشترك أكثر من 1000 مشارك من 56 دولة مع قادة الفكر والمبدعين وأقرانهم لمناقشة أحدث الأفكار المتعلقة بأحدث الإجراءات والتقنيات والخبرات.

وقال البروفيسور محمد باجنيد، رئيس المؤتمر، استشاري وجرّاح الأوعية الدموية والقائد السريري في عملية تحول «صحة»، إن أمراض الأوعية الدموية وحالاتها غالباً ما تمثل تحدياً صعباً، وتتطلب فريقاً متعدد التخصصات، مع الموارد والبنية التحتية المناسبة، ويمثل تمكين التبادل العالمي للمعرفة وأفضل الممارسات خطوة أساسية للتصدي للتحديات الناشئة في مجال الرعاية الوعائية، ويعتبر المؤتمر السنوي للأوعية الدموية انعكاساً حقيقياً لمهمة «صحة» في تقديم خدمات رعاية صحية على المستوى العالمي من خلال تقنيات التشخيص والأنظمة الأكثر تطوراً، مع ضمان توافر أحدث المعلومات والتقنيات لعلاج أمراض الأوعية الدموية والتخفيف من آثارها، وتحسين رعاية المرضى لدى مقدمي الرعاية الصحية على مستوى العالم.

ومؤتمر «صحة» للأوعية الدموية، معتمد من قبل إدارة التعليم الطبي المستمر في دائرة الصحة - أبوظبي.