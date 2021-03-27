«العين الساهرة» يناقش مواجهة «كورونا»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت الحلقة الثانية من برنامج العين الساهرة العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة نائب رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، وسلطت الحلقة الضوء على أبرز الملامح والجهود الكبيرة التي تم تنفيذها على مستوى الإمارة خلال جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

بدأت الحلقة الثانية من برنامج العين الساهرة، الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي، بفقرة ترحيبية بضيف الحلقة، قدمها مقدم البرنامج وليد الشحي، تلتها فقرة سريعة عن آخر أخبار الشرطة، ثم تقرير إخباري صوتي.

وتحدث العميد الحديدي عن أبرز الإنجازات التي نجحت شرطة رأس الخيمة بتحقيقها خلال عام 2020، التي سخرت كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور في شتى القطاعات الشرطية، إلى جانب جهود القيادة بالتعاون مع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من خلال برنامج التعقيم الوطني، وتنظيم حملات التوعية والتثقيف لحث أفراد المجتمع على التقيد الكامل بالإجراءات الوقائية للتصدي لهذه «الجائحة».