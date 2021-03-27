«العلوم الشرطية» تحتفل اليوم بتخريج الدفعة 21 من الطلبة الضباط

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. يشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ21 من الطلبة الضباط بحضور عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وقادة الشرطة ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات والكليات والمعاهد الشرطية بالدولة، حيث سيقوم سموه بتسليم الشهادات للخريجين وتكريم أوائل الدفعة في عدد من التخصصات العلمية والتدريبية.

سيف الزري الشامسي

وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية: في هذا اليوم نشهد تخريج الدفعة الـ21 من الطلبة الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الذي يأتي في مستهل عام 2021 متزامناً مع احتفال دولة الإمارات بعامها الخمسين، ليضيف للخريجين قيمة مضاعفة عبر تقديم الإدراك بأهمية العنصر الأمني وفاعليته في إتمام الإنجازات التي وصلت إليها الإمارات منذ قيام الاتحاد، فقد سعت الدولة جاهدةً لتكون واحدة من أفضل دول العالم الداعمة للأمن ‏والاستقرار.

محمد خميس العثمني

من جانبه، أكد العميد محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية.. أن حفل التخريج يتوّج مسيرة عمل امتدت لـ25 عاماً من العطاء سخّرت الأكاديمية خلال هذه المدة كل جهودها وركّزت جلّ اهتمامهما نحو الاهتمام بأبناء دولة الإمارات وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة وإعدادها لمواكبة تطورات العصر بكافة مستجداته وتحدياته، فكانت - وبشهادة الجميع - على قدر المسؤولية وعند حسن ظن قيادتنا وشعبنا.