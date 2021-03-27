إلزام أب بدفع 2000 درهم نفقة شهرية لابنه

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام مطلق (والد طفل) بدفع مبلغ 2000 درهم شهرياً نفقة الابن منذ ولادته عن الطعام والكسوة والتطبيب والمواصلات والمسكن وما ينوبه من مقابل الماء والكهرباء، ويخصم منها ما سدد من نفقة مؤقتة ومبلغ 500 درهم شهرياً أجرة حضانة، مع استخراج الأوراق الثبوتية للابن.

وتدور حيثيات القضية في إقامة والدة طفل دعوى قضائية ضد طليقها، موضحة بأنها رزقت منه بولد، وأن العلاقة الزوجية انتهت بينهما بفسخ عقد زواجهما بطلقة بائنة، مطالبة بإثبات حضانتها للابن، وبإلزامه بأداء مهرها وبنفقة العدة وبالمتعة وبنفقة زوجية عن مدة 3 سنوات سابقة عن رفع الدعوى وبنفقة الابن بداية من يوم ولادته وبكسوة العيدين، وبتوفير خادمة وسيارة بسائق وبسداد الأجرة للخادمة وللسائق، وبأداء أجرة مسكن عن مدة سابقة، وبتوفير مسكن حضانة في أبوظبي، وبأداء مقابل الماء والكهرباء والإنترنت وبأجرة حضانة، وباستخراج الأوراق الثبوتية للابن.