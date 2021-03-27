شرطة الشارقة تضيف خدمة «الفحص الخارجي للسائقين»

الشارقة (وام)

أضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» لتضاف إلى مجموعة خدماتها المميزة للجمهور بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» التي تمت إضافتها مؤخراً تتيح للمتعاملين القاطنين بإمارة الشارقة، ممن لديهم موعد اختبار قيادة مركبات نهائي /‏‏مدينة/‏‏ فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص من أماكن تواجدهم، سواء بالمنزل أو العمل، حيث يقوم الفاحص من قبل الإدارة بالذهاب إلى المتعامل في مكان تواجده وإجراء فحص القيادة له ومن ثم إعادته لمكانه الأول، وذلك بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة عند حجزه لموعد الفحص.