آفة المخدرات في ندوة لـ «الوطني للتأهيل»

أبوظبي ( الاتحاد)

عقد المركز الوطني للتأهيل، المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ مؤخراً، ندوة توعوية افتراضية متخصصة في مجال المخدرات والعقاقير الخطرة وطرق الوقاية والعلاج؛ لطلبة جامعة العين بمقرها في أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز، والدكتورة حنان اللحياني نائب عميد كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وطلبة جامعة العين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقدم الدكتور محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة العمليات بالمركز عرضاً شاملاً أوضح خلاله الإنجازات والمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات المرموقة ومستوى تشريعاتها في تقديم الرعاية والحماية والتأهيل لهذه الشريحة الاجتماعية.

وأشار إلى امتلاك المركز لأعلى مستويات البنى التحتية والكوادر الطبية المدعومة بالمختبرات المتميزة وعالية الجودة، مؤكداً على الدور الفاعل للأسرة في حماية كافة أفرادها من مخاطر وأضرار الإدمان.