السيطرة على حريق في خزانات ديزل بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، وبدعم من إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، من السيطرة على حريق اندلع في خزانات ديزل بأحد المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات بشرية تذكر.

وأفاد المقدم أحمد سالم بن شقوي، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالإنابة، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 5:10 مساء أول أمس، يفيد باحتراق مصنع في منطقة أم الثعوب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف ودوريات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصنع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها والبالغ عددهم 40 شخصاً، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق، وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة، وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.