بلدية أبوظبي تنجز 225 موقفاً في حوض شرق 25

أبوظبي ( الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال إنشاء مواقف سيارات في حوض شرق 25 (قطعة 33) بجزيرة أبوظبي، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 3,527,740 درهم، وذلك بهدف مواصلة تطوير مواقف السيارات والتحسينات المرورية، تعزيزاً لجودة الحياة، وتسهيلاً على مرتادي المنطقة من أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمية تلبي كافة التطلعات والاحتياجات.

وتضمنت الأعمال إنشاء 225 موقف سيارات على مساحة 6850 متراً مربعاً، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بطول 285 متراً، وتركيب 6 أعمدة إنارة، بالإضافة إلى تخطيط أرضيات منطقة المواقف بالطلاء الفسفوري لتحديد مساحة كل موقف ومداخل ومخارج المنطقة، وكذلك تحديد وتخطيط أرضيات مواقف أصحاب الهمم.