الشارقة تشارك في إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل الرقمية

الشارقة ( الاتحاد)

رحّبت إمارة الشارقة، المدينة الأولى الصديقة للأطفال واليافعين في المنطقة، بإقرار لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة «التعليق العام رقم 25 حول حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية»، الذي أعلنت عنه اللجنة مؤخراً بهدف إرساء معيار دولي لحماية حقوق الطفل في العالم الرقمي.

وتمثلت مشاركة إمارة الشارقة بمشاركة 20 طفلاً ويافعاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من الإمارة في جلسة تشاورية نظّمها مكتب الشارقة صديقة للطفل.

واحتفاءً بمساهمة الإمارة في تحقيق هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق، شارك المكتب في حفلٍ افتراضي أقيم الأربعاء الماضي للاحتفال بالإعلان عن «التعليق العام رقم 25»، استضافته مؤسسة «فايف رايتس» (5Rights Foundation) التي شكّلت لجنة توجيهية تتألف من 40 دولة، ومئات المنظمات، و50 خبيراً مختصاً من 27 دولة للمساعدة في إعداد مسودة التعليق العام.

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «إن إقرار لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة التعليق العام حول حقوق الطفل في البيئة الرقمية هو إنجاز كبير للأطفال في جميع أنحاء العالم، لأنه يوفّر إطاراً تنظيمياً لإعطائهم حقوقهم وحمايتها في ظل التطوّر التكنولوجي المتسارع، وتتماشى أهداف التعليق العام مع رؤى واستراتيجيات دولة الإمارات وإمارة الشارقة الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية الأطفال مع ضمان حقهم في الوصول والمشاركة في العالم الرقمي».