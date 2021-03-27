إعلان الفائزين في مسابقة "النخلة في عيون العالم"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها الثانية عشرة 2021 التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

الفئة الأولى (نخلة التمر)

المركز الأول: سيد عمار العاشور/ الإمارات.

الثاني: خالد جمعة عبد الرحمن البلوشي/ الإمارات.

الثالث: جين إيڤون دي وال/ جمهورية جنوب أفريقيا.

الفئة الثانية (الإنسان ونخلة التمر)

الأول: عبد الله الشيخ بن حسين/ السعودية.

الثاني: هشام رمضان شعبان/ مصر.

الثالث: حسني المعلومي/ المغرب

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، معرباً عن سعادته عما حققته المسابقة خلال اثنتي عشرة سنة بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر. وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم. وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

وأضاف أمين عام الجائزة بأن الدورة الثانية عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 752 مصوراً يمثلون 25 دولة حول العالم، وبلغ عدد الصور المشاركة 2263 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.