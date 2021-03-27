«أنور قرقاش الدبلوماسية» تستضيف السفير الإماراتي لدى إسرائيل

أبوظبي ( الاتحاد)

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في مقرها بأبوظبي مؤخراً، محمد آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل في جلسة نقاشية تفاعلية، سلطت الضوء على أهمية العلاقات الثنائية، فضلاً عن استعراض المسؤوليات الدبلوماسية التي يتولاها سعادته باعتباره أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل.

وكان آل خاجة قد أدى القسم كسفير لدولة الإمارات أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ليصبح بذلك أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل وذلك عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين.

وناقشت الجلسة التي نظمت في حرم الأكاديمية أبرز المحطات التي شهدتها المسيرة العملية له، والتي تنوعت بين العمل في قطاع الأعمال والعمل الدبلوماسي، حيث شغل في العام 2010 منصب مدير مكتب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسبق له العمل في عدة مناصب في قطاعات إدارة الطاقة، والأمن الدولي، وإدارة المشتريات والإنتاج، فضلاً عن العمل في مجال البحوث وتطوير الأعمال.