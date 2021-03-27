«تدوير» يمنح ترخيصين لجمع ونقل النفايات الإلكترونية والكهربائية

هالة الخياط (أبوظبي)

منح مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» ترخيصاً لشركتين متخصصتين في مجال جمع ونقل النفايات الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدويرها.

وتتولى الشركتان جمع ونقل النفايات الإلكترونية والكهربائية وإعادة تدويرها بجميع أنواعها من (الآلات، الأجهزة المنزلية، أجهزة التكييف والتدفئة...إلخ)، وإعادة تدوير أصول تكنولوجيا المعلومات (الطابعات، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المكتبية...الخ)، وإعادة تدوير غازات التبريد.

وإلى جانب الشركتين المختصتين بجمع ونقل النفايات الإلكترونية والكهربائية من المنشآت الكبرى، يوفر المركز خدمة إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية من خلال المناجم التي يوفرها المركز للنفايات القابلة لإعادة التدوير، والتي يصل عددها إلى 12 منجماً في مدينة أبوظبي والعين، منها 10 مناجم مخصصة لاستقبال النفايات الكهربائية والإلكترونية التي توفر كميات كبيرة من المواد الخام الثانوية في السوق.

وأفاد المهندس حسين العمودي، مدير إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء بالإنابة في المركز، أنه يتابع أداء الشركات المرخصة من خلال تتبع حركة سير مركبات جمع النفايات الإلكترونية من خلال نظام التتبع الإلكتروني، ونظام المانيفست الإلكتروني (بوليصتي)، والزيارات التفتيشية على المنشآت.



