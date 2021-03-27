«تطور لقاحات كوفيد-19» إصدار جديد لـ «تريندز»

أبوظبي ( الاتحاد)

دشن «تريندز للبحوث والاستشارات» اليوم إصداره الجديد الذي يحمل عنوان «تطور لقاحات كوفيد-19.. السباق نحو القضاء على الوباء والاستفادة من دروس التاريخ»، والذي يتناول الجهود الدولية للتوصل إلى لقاحات فاعلة ومأمونة لـكوفيد-19، ويستخلص الدروس المستفادة من جائحة كورونا في كيفية التعامل مع أية أزمات صحية في المستقبل.

جاء ذلك خلال «مؤتمر صحفي افتراضي» شارك فيه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، وعمر النعيمي مدير شركة «تريندز» وأحمد محمد الأستاد مدير عام مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، والدكتور ستيفن بلاك ويل المستشار العلمي لمركز تريندز، والدكتور زياد يعقوب النجار مؤلف الكتاب، والخبير في الصحة العامة، ومدير العمليات الإقليمي لدى «فيزاميد الألمانية لحلول الرعاية الصحية»، وقد عمل مستشاراً سابقاً لدى منظمة الصحة العالمية. كما شارك في هذا المؤتمر نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن تدشين «تريندز للبحوث والاستشارات» لـ كتاب «تطور لقاحات كوفيد-19.. السباق نحو القضاء على الوباء والاستفادة من دروس التاريخ»، يأتي ترجمة لهذه الفلسفة، فهذا الكتاب يمثل محاولة جادة لتسليط الضوء على واحدة من القضايا التي ترتبط بالأمن الصحي العالمي، وهو إصدار فريد يتناول تطور الأوبئة عبر التاريخ والتجارب السابقة في التعامل معها، وصولاً إلى جائحة «كوفيد-19»، وطبيعة الجهود الدولية لمواجهتها، والسباق المحموم بين الدول والشركات الكبرى نحو التوصل إلى لقاحات لها، واستخلاص الدروس المستفادة من هذه الجائحة في التصدي لأي أوبئة قد تظهر في المستقبل.



