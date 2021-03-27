إطلاق برنامج الأنشطة التعليمية المستمرة خلال عطلة الربيع في أبوظبي

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي برنامج الأنشطة التعليمية المستمرة 2021 الذي يتيح للطلبة تعزيز فرص الاستفادة من الأنشطة الترفيهية واكتساب معارف جديدة وقضاء أوقات ممتعة على مدى أسبوعين خلال عطلة الربيع.

ويستقطب البرنامج طلبة الصفوف الثانوية لاستكشاف مجالات الدراسة في فنلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عبر سلسلة من الندوات الافتراضية التي يتم تنظيمها في الفترة من الأحد 29 مارس الجاري إلى الأربعاء 7 أبريل المقبل.

ويأتي ذلك بالتماشي مع توجهات برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرامج إثراء الطلبة والذي يساعدهم على تطوير مهاراتهم الأكاديمية الأساسية المطلوبة في مرحلة التعليم العالي والتعرف على المسارات المهنية والخيارات المتاحة أمامهم بعد المرحلة الثانوية بالإضافة إلى مساعدتهم في التحضير للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية الرائدة في شتى التخصصات ودعم المواهب المحلية بالحصول على البعثات الدولية التي تقدمها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

ويستعرض برنامج الأنشطة التعليمية المستمرة المزايا والجوانب المتعلقة بالدراسة والعيش في مجموعة مختارة من الدول ويستهل ندواته بتسليط الضوء على فنلندا حيث تقام الندوات المخصصة لهذا البلد يومي الاثنين 29 والثلاثاء 30 مارس الجاري من 3 إلى 5 مساءً.

وتعد فنلندا نموذجا تعليميا رائدا يحتذى في جودة التعليم وتتيح الندوة الافتراضية الأولى فرصة للقاء الطلبة مع ممثلي الجهات الأكاديمية للتعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الحاليين للاطلاع على النهج الفنلندي في التعليم فيما ستركز الندوة الثانية على أسلوب الحياة في فنلندا بما في ذلك حب الفنلنديين للطبيعة والصناعات التكنولوجية المزدهرة فيها".

ومن المقرر أن تقام الندوات المخصصة لمناقشة الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية إحدى الدول الرائدة في مجال التعليم العالي يومي الأربعاء 31 مارس الجاري والخميس 1 أبريل المقبل من 4 إلى 7 مساء حيث يتعرف الطلبة على مزايا الدراسة فيها وأهمية الحصول على شهادة علمية من جامعات أمريكية.

وتتناول مناقشات اليوم الأول خيارات الجامعات الأميركية وعملية التقدم للالتحاق بها في حين تسلط ندوة اليوم الثاني الضوء على تطبيق Common App الذي يعد أكبر منصة عالمية لتقديم طلبات التسجيل بالجامعات حول العالم.

أما الندوات المخصصة لمناقشة الدراسة في المملكة المتحدة فستقام اعتباراً من يوم الاثنين 5 أبريل ولغاية الأربعاء 7 أبريل من 4 إلى 6 مساء تحت إشراف Wiser Study Education Consultancy، UCAS وعدد من شركاء التعليم العالي في المملكة المتحدة.

وتقدم هذه الندوات معلومات عامة وشاملة للطلبة عن المملكة المتحدة ومزايا الدراسة في الجامعات البريطانية والخطوات والاستراتيجيات اللازمة لتقديم طلب ناجح كما تتناول محاور مختلفة مثل الثقافة، نمط الحياة والتعليم في المملكة المتحدة وشروط القبول الجامعي".

وتقدم منصة الأنشطة على الموقع الإلكتروني لدائرة /https://activityplatform.adek.gov.ae/ للطلبة فرصة التعرّف على مجموعة تضم أكثر من 70 نشاطاً وبرنامجاً تغطي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار والفنون واللغة والثقافة والتربية البدنية والرفاهية.

كما تشمل مجموعة متنوعة من التحديات والأنشطة الذهنية والبدنية التي يقدمها بعض من مزودي التعليم الترفيهي ومبتكري البرامج التعليمية الرواد في الدولة. وللترويج لهذا البرنامج خصصت الدائرة وسم الأنشطة التعليمية المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز التفاعل مع الطلبة وأولياء الأمور خلال الأشهر الأكثر حراً طيلة عام 2021 وما بعدها.









