«اليونيسكو»: برحيل حمدان بن راشد فقدنا داعماً رئيساً للتعليم في العالم

باريس (وام)

أكدت ستيفانيا جانيني مديرة هيئة التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» أنه برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فقدت المنظمة داعماً رئيساً لبرامجها في مجال التعليم وتطويره في العالم، وعبّرت عن خالص عزائها وعزاء منظمة اليونيسكو لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، في وفاته، رحمه الله.

وأوضحت أن الراحل الكبير أعطى الكثير لمجال التعليم حول العالم، وكانت له أيادٍ بيضاء على صعيد دعم برامج اليونيسكو الخاصة بتعليم الفتيات في مناطق النزاع والحروب.

وقالت إن الشيخ حمدان بن راشد كان أحد الداعمين الرئيسيين لليونيسكو، وبفضل دعمه ومساندته استطعنا تمكين كثير من الأطفال والفتيات من ولوج مقاعد الدراسة في المناطق الفقيرة حول العالم، وكانت شراكته معنا من خلال جائزة حمدان - اليونيسكو العالمية لمكافأة الممارسات التعليمية المتميزة في العالم، حافزاً كبيراً لنا لدعم الرسالة النبيلة لرجال ونساء التعليم عبر العالم، مؤكدة أنه كان يؤمن بعمق رسالة التعليم ودور الثقافة في تحقيق السلام، وتشجيع حوار الثقافات والديانات.

وأضافت: «الشيخ حمدان بن راشد سيبقى خالداً في أذهاننا، ونحن في اليونيسكو نفخر بوجود لوحة تحمل اسمه في منظمتنا تكريماً له على جهوده في دعم برامج التعليم التي تنفذها في كثير من المناطق الفقيرة».