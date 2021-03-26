3 ساعات دوام الحلقة الأولى بالمدارس الخاصة بأبوظبي في رمضان

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أقرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الجداول الزمنية للدوام في المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت الدائرة دوام الحلقة الأولى بواقع 3 ساعات، حيث تبدأ الحصص عند الساعة 9 حتى 12 ظهراً بواقع 5 حصص دراسية، بإجمالي 25 حصة أسبوعياً، زمن الواحدة منها 30 دقيقة، مع الإبقاء على 5 دقائق فاصلاً زمنياً بين الحصص.

وبالنسبة للحلقة الثانية والمرحلة الثانوية حددت الدائرة الدوام المدرسي بـ4 ساعات، بواقع 6 حصص دراسية يومية تبدأ من 9 صباحاً حتى 1:5 ظهراً، بإجمالي 30 حصة أسبوعياً مدة الواحدة 35 دقيقة، مع الالتزام بالفاصل بين الحصص المقرر بنحو 5 دقائق.

وفي ما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال، فحددت البرنامج الزمني للتدريس بواقع ساعتين من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وأكدت الدائرة على وجوب تغطية المحتوى الكامل للمواد الأساسية خلال تلك الساعات، والتشاور مع أولياء الأمور أثناء اختيار الجدول الزمني المناسب للدوام.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اعتمدت الجدول الزمني للحصص الدراسية خلال شهر رمضان للمراحل الدراسية كافة، وذلك في تعميم صادر للمدارس الحكومية، مع التأكيد على أهمية العمل على تنسيق وقت الدوام المدرسي خلال شهر رمضان مع الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة الإماراتية، والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدراسية، لدعم تعلم وتعليم الطلبة، وإيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان.