«الأرشيف الوطني» يطلق دليل رحلة المتعامل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

يوفر الأرشيف الوطني دليلاً لرحلة المتعامل، بحيث يتم تقسيم سلسلة من تفاعلات المتعامل للحصول على الخدمة إلى مراحل منفصلة، لتحليلها وتطويرها من أجل توفير الفرصة لموظفي خدمة المتعاملين.

وتنقسم رحلة المتعامل إلى 4 مراحل تتضمن، مرحلة الحصول على معلومات الخدمة، حيث يبحث المتعامل عن الخدمة المطلوبة، وكيفية الحصول عليها، والفترة الزمنية للتقديم والإنجاز. وقد يحدث هذا بالبحث في الموقع الإلكتروني عن أقرب مركز لخدمة المتعاملين، أو بالاتصال بالجهة الحكومية لمعرفة متطلبات الخدمة، أو بالتوّجه شخصياً إلى أحد موظفي خدمة المتعاملين والتحدث معه حول الخدمة، وتليها المرحلة الثانية في تقديم طلب الخدمة، حيث يبادر المتعامل إلى التفاعل مع الجهة الحكومية للحصول على الخدمة، وقد يتضمن ذلك تقديم الطلب إلكترونياً، أو تقديم المستندات المطلوبة إلى مركز خدمة المتعاملين، أو الاستفسار أو طلب الخدمة بالهاتف.

المرحلة الثالثة

ويحل التواصل خلال فترة سير الإجراءات في المرحلة الثالثة، حيث يدفع المتعامل ثمن الخدمة ويحصل عليها، و«يشمل ذلك التفاعلات المتعددة، خلال فترة سير إجراءات الطلب». وربما يتضمن ذلك طلب مستندات إضافية لم يقدمها المتعامل عند تقديم الطلب، أو إطلاع المتعامل على آخر المستجدات حول وضع طلبه، أو أي رسوم إضافية تترتّب عليه، وتليها المرحلة الرابعة والأخيرة، في إنجاز الخدمة للمتعامل، حيث ينتهي التعامل الخدمي، ويحصل المتعامل على الخدمة التي سعى للحصول عليها، وقد يتضمن ذلك إرسال الوثيقة إلى المتعامل بالبريد، أو بالبريد الإلكتروني، أو إبلاغ المتعامل أنه حصل على الخدمة، أو بتوجه المتعامل إلى مركز خدمة المتعاملين لتسلم الوثائق.

ويؤكد الأرشيف الوطني على الالتزام بسرعة تقديم الخدمة للمتعامل في مقر العمل، أو عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني.