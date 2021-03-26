نهيان هلال.. أول بروفيسور إماراتي في الطب المهني

منى الحمودي (أبوظبي)

شكلت مفاهيم التميز والإرادة والطموح خط سير الطبيب الإماراتي الدكتور نهيان هلال الذي يعد أول طبيب إماراتي يحصل على درجة بروفيسور في الطب والصحة المهنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ليسعى من خلال ذلك لتطوير نظام الطب والصحة المهنية في دولة الإمارات بأيادٍ وطنية إماراتية.

وبدأ الدكتور نهيان هلال دراسته في مجال الطب بتخصص الطب العام، وفي العام 2008 حصل على الدكتوراه في الطب المهني والصحة المهنية بمنحة دراسية في إنجلترا، ليكمل بعدها مسيرته التعليمية ويحصل على درجة بروفيسور مساعد من كلية الطب في جامعة الإمارات بنهاية عام 2020، مُسجلاً بذلك أول طبيب إماراتي يحصل على هذه الدرجة العلمية واستشاري مرخص من دائرة الصحة بأبوظبي، والمُمتحن الأول لكل الأطباء الذين يحتاجون لترخيص الطب المهني من دائرة الصحة أبوظبي ووزارة الصحة.

وقال د. نهيان هلال: «كل الامتنان والعرفان لجامعة الإمارات التي أعطتني فرصة للحصول على هذه الدرجة العلمية، وأنا كُلي فخر بوجودي في هذا المجال للعمل على مهمة تنظيم الطب المهني والصحة المهنية، والتي تعد من التخصصات النادرة في كبرى الدول المتقدمة، لنضع دولة الإمارات في مصاف هذه الدول».

ويشغل الدكتور نهيان هلال حالياً المدير التنفيذي لمركز «هولستك الطبي» المتخصص في مجال الصحة المهنية، ويعد ضمن المراكز الطبية الأكثر شهرة عالمياً في هذا المجال، والذي يعمل بنظام طبيب إلكتروني متكامل مرتبط بجميع الأجهزة الطبية كأول مركز في العالم يعمل بهذا النظام، والذي يتلقى الدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وعمل د.نهيان هلال خلال الفترة الأولى من مسيرته المهنية في شركة «صحة»، ليؤسس من خلالها أول مشاريع الصحة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي، منها مركز المدينة للصحة المعنية، ومن ثم انتقل لصياغة مشروع الصحة في شركة أدنوك والخدمات الطبية للصحة المهنية في المناطق البعيدة.

وأشار إلى وجود العديد من التحديات في تطوير مجال الصحة المهنية، حتى الوصول لفكرة تأسيس مركز متخصص في هذا المجال، وهو مركز «هولستك الطبي» كأول مركز إماراتي خاص يقدم خدمات شاملة في مجال الطب والصحة المهنية في إمارة أبوظبي والدولة، وهو مدعوم بعضوية من قبل «صندوق خليفة» الذي يهدف إلى خلق جيل جديد من رجال الأعمال الإماراتيين، من خلال غرس وإثراء ثقافة الاستثمار في أوساط شباب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الدكتور نهيان هلال، أن الهدف الرئيس لمركز «هولستك» خلال الخمس السنوات المقبلة أن يكون الرائد في مجال الطب والصحة المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

وساعدت سنوات الخبرة الطويلة في مجال الرعاية الصحية ومجال الصحة المهنية الدكتور نهيان هلال وفريقه في تعيين الفريق الطبي الأكثر تأهيلاً في التخصص، وأعطتهم قدرة استثنائية شامله وفريدة في فهم القضايا الصحية لقطاعات العمل وبيئاتها المختلفة. حيث زاد الاهتمام والطلب في السنوات الأخيرة من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في إمارة أبوظبي خاصةً، ودولة الإمارات عامةً، لخدمات الصحة المهنية وعلى رأسها على سبيل المثال لا الحصر، المنطقة الصناعية، وخدمات الطيران، والخدمات الفندقية، والمنشآت النفطية، ومصنع الحديد، والجامعات، وشركات المقاولات والشركات الفنية البحرية والبرية.

وحول مهام تخصص الطب المهني والصحة المهنية، أكد د.نهيان هلال ضرورة أن يُعنى بصحة العامل في المجال، بالاعتماد على معايير عالمية حول المواصفات المطلوب توافرها في الشخص للعمل في بعض المجالات المهنية، ليتمكن من أداء وظيفته بطريقة صحية وآمنة، مضيفاً: كما يتم توفير مجموعة من الفحوص المتكاملة في الطب والصحة المهنية والرعاية الصحية للهيئات والشركات والأفراد، ويقدم المشورة لأرباب العمل على أعلى معايير الطب والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.

وفي نطاق التوسع بمجال الصحة المهنية، ذكر د.نهيان هلال، أهمية تأسيس مركز متخصص بمجال الصحة المهنية بدعم من «صندوق خليفة» في منطقة الظفرة، كون أن أكبر الشركات الصناعية والبترولية والغازية موجودة في تلك المنطقة، ولاختصار الوقت والمسافة والجهد على الشركات التي كانت تأتي لأبوظبي.

ولفت إلى أن مركز «هولستك الطبي» حاصل على اعتراف عديد من الهيئات العالمية التي تعتمد المراكز التي تقدم الخدمات التي تتناسب مع اشتراطات العمل في مجال الغاز والبترول.