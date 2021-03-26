فيديو.. السيطرة على حريق في مصنع بأم القيوين

أبوظبي (الاتحاد) - تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني في أم القيوين، بدعم من إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع بالمنطقة الصناعية أم الثعوب في إمارة أم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات بشرية تذكر.

وقال الدفاع المدني في أم القيوين، على حسابه على موقع إنستجرام، "تلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 5:10 مساءً، يفيد باحتراق مصنع".

وأضاف "على الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث. وتم إخلاء المصنع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 40 شخصاً وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة".

وقال المقدم أحمد سالم بن شقوي، مدير إدارة الدفاع المدني - أم القيوين بالإنابة إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي إصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية"، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن تعاون مع شرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والإسعاف الوطني وبلدية أم القيوين (قطاع النقليات).

أشرف على الحادث المقدم أحمد سالم بن شقوي، مدير إدارة الدفاع المدني- أم القيوين بالإنابة والرائد أحمد بوهارون، ضابط مركز الإدارة والملازم أول راشد حروب، ضابط مركز الأقرن.