«أوقاف الشارقة» توجه ريع «إفطار صائم» لدعم الأسر المتعففة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت دائرة الأوقاف بالشارقة لـ«الاتحاد»، أنه نظراً للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار وباء «كورونا»، فإنه سيتم توجيه ريع مصرف «إفطار صائم» لهذا العام لصالح دعم الأسر المتعففة، حتى ينجلي الوباء بإذن الله تعالى، وعودة موائد الإفطار الجماعية.

وتهدف الدائرة من خلال أعمالها إلى حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف، والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها في حدود الضوابط والأحكام الشرعية والقانونية، وإدارة واستثمار أموال الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين ورغباتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، مشيرة إلى أن ظروف الوباء، والإجراءات الاحترازية التي نوهت بها الجهات المعنية في الدولة، والتي يجب على الجميع اتباعها، حتمت توقف موائد إفطار الصائمين التي تقام سنوياً خلال الشهر الفضيل، ولذلك كان لا بد من تحويل ريع هذا المصرف إلى جهات أخرى مستحقة للدعم خلال شهر رمضان، فكان القرار بأن يتم تحويل الريع لصالح الأسر المتعففة، لتسد كافة احتياجاتها والتزاماتها أثناء شهر الصيام، وأكدت إدارة الدائرة أنه تم تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة إلى المتعاملين إلى خدمات إلكترونية بنسبة «100%»، وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ويصل عددها إلى 17 خدمة.

وتقدم الدائرة عدداً كبيراً من المشاريع الوقفية والتي تضم سبعة مشاريع رئيسة وتندرج تحت بعضها مشاريع فرعية، ومن أبرزها خدمة الوقف الخيري، الذي يعود ريعه على: وقف الأيتام، ووقف الفقراء والمساكين، ووقف مسكن وإسكان، وإحياء الأوقاف، ووقف تفريج كربة ووقف العلم، بالإضافة إلى وقف المسلمين الجدد، ووقف الحجاج، ووقف المسنين، ووقف المعاقين، ومن المشاريع الوقفية الأخرى، هي: وقف سقيا الماء، ووقف بيتي في الجنة، ووقف دفع البلاء، ووقف القرآن الكريم، ووقف إطعام مسكين، ووقف بر الوالدين.

وأكدت إدارة الدائرة أن هناك آليات متعددة للمساهمة والتبرع، وهي متاحة عبر المجالات التالية: الرسائل النصية القصيرة- اتصالات ودو، وعبر بطاقات الصدقة الجارية التي توجد لدى المحاسب في مختلف فروع جمعية الشارقة التعاونية ومحطات أدنوك، والتحويل عن طريق الحسابات البنكية، بالإضافة إلى ماكينات ماكس بوكس، والحصالات المنتشرة في البقالات والمحلات التجارية والمستشفيات، وعن طريق المتعاونين وهم الموجودون في الجمعيات والمساجد لاستقبال التبرعات.

وأشارت إدارة الدائرة إلى أنها تقدم عدداً من الخدمات الوقفية والتي يمكن لكل من يرغب بالعمل الخيري أن يساهم فيها من خلال قنواتها الإلكترونية، حيث أطلقت مؤخراً خدمة «أنت تسأل ونحن نجيب»، ويمكن الحصول عليها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالخدمة وهو ask@awqaf.shj.ae، أو من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، حيث يتم عرض كافة الاستشارات على فريق مختص في الإدارة الوقفية، ويتم الرد على العميل خلال يوم عمل واحد.