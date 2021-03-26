أردني ينقذ مريضاً بمنطقة صحراوية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كرم العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عبدالرحمن طه «أردني الجنسية»، تقديراً لتعاونه الإيجابي مع الشرطة، وإقدامه بالمساعدة الفورية والعاجلة لرجال قسم الإنقاذ أثناء تأديتهم عملهم، بالدخول بمركبته داخل إحدى المناطق الصحراوية بإمارة الشارقة لإنقاذ مريض علقت مركبته وانقطعت به السبل وسط الرمال.

كما أشاد مدير عام العمليات الشرطية، بحسن التصرف وسرعة الاستجابة، الذي قام به المسعف علاء حسن من قسم الإنقاذ، والشرطي أول عوض حسن من مرتب إدارة المرور والدوريات، وسرعة تعاملهما مع مثل هذه الحالة الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحفاظ على سلامته.

وأكد العميد السركال، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على تكريم المتعاونين معها تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، والتي تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً ومسلكاً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وبناء عليه تحرص القيادة على تكريم المتعاونين تحفيزاً لهم كأشخاص يسهمون في دعم المنظومة الأمنية، بوعي مجتمعي يؤكد حرص الجمهور على القيام بدوره المشترك في الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.