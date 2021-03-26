جمع 350 كيلو جراماً نفايات من جبال خورفكان

فهد بوهندي (خور فكان)

نظمت إدارة المنطقة الشرقية بوزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع علي يوسف صقر، المرشد الزراعي بمركز خور فكان الزراعي البيطري، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية المختصة، حملة لتنظيف الجبال السياحية في مدينة خور فكان تهدف لتنظيف الجبال من مخلفات السياح بهدف المحافظة على البيئة، وتغير سلوك الأفراد، والتي تتسق مع أهداف واستراتيجيات الوزارة في دعم البيئة وربطها بالمؤشرات التي تخدم المجتمع.

ضمت الحملة المنطقة الواقعة خلف سارية العلم، وتم جمع نحو 350 كيلو جراماً من النفايات معظمها عبوات بلاستيكية للمياه والمشروبات والأطعمة.

وتكمن أهمية حملة تنظيف البيئة التي أطلقت من قِبل وزارة التغير المناخي والبيئة في منطقة الجبال في مدينة خور فكان في تخليص الجبال من النفايات، ونشر الوعي بأهمية ذلك بين أفراد المجتمع، لاسيما وأن الحفاظ على المناطق العامة خاصة الجبلية التي يرتادها عدد كبير من المواطنين والمقيمين والسياح هو واجب وطني ومسؤولية الجميع.

وتسهم الحملة في تعزيز روح المواطنة البيئية، وبث روح المشاركة في نظافة المناطق السياحية نظرا للآثار السلبية الناتجة عن رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، وذلك من خلال زيادة الوعي بمخاطر التلوث وأهمية المحافظة على نظافة البيئة الجبلية، وتعليم المشاركين كيفية الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال المشاركة التطوعية في تنظيف مناطق الجبال، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها دولة الإمارات.