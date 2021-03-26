«شرطة أبوظبي» تنفذ مبادرة «أسرتي تقرأ»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع رفلكشنز آرت جاليري بالسيف مول، مبادرة «أسرتي تقرأ» تزامنا مع شهر القراءة لبناء مجتمع قارئ ومتسلح بالعلم والمعرفة.

وأكد العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أهمية صقل مهارات الأطفال بالقراءة، حاثاً الأسر على توفير البيئة الملائمة التي تعزز اهتمام أبنائهم بالكتب المفيدة في شتى المجالات بما يساعدهم على بناء معارفهم وإثرائها، لافتاً إلى أن القراءة هي الأداء التطويرية الحقيقية لبناء المجتمعات السليمة.

وأوضح أن الفعالية تضمنت مجموعة من الأنشطة منها مسرح العرائس وقدم فيه الأطفال قصص هادفة من تأليفهم، وعرض لرسم مشاهد قصة من تأليف الطفل المشارك، فيما تم قراءة بعض القصائد الشعرية، وجرى خلال الفعالية تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفق أفضل الممارسات المطبقة.