الإمارات تدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية في جازان وإمدادات الطاقة العالمية في السعودية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.