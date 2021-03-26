طقس الإمارات غدا السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة تدريجياً مثيرة ومحملة بالغبار صباح يوم الأحد غرباً.

ستكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية صباح يوم الأحد مع 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س على البحر غرباً.

الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط. يضطرب صباح الأحد غرباً فيما سيحدث المد الأول عند 11:49 والمد الثاني عند 01:14. والجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:30.

في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند 08:32 والمد الثاني عند الساعة 21:19. والجزر الأول عند الساعة 14:52 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.