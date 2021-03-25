سيف بن زايد يترأس وفد الدولة في أعمال الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

وناقشت الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بمبادرات ومشاريع عربية مشتركة، تُعنى بتطوير التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، إلى جانب استعراض تقارير اللجان والأمانة العامة للمجلس، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة، وعدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل في مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2020، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2020، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.