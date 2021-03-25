عبدالعزيز النعيمي: حمدان بن راشد قدوة للأجيال

عجمان (وام)

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان رجلاً عظيماً وقائداً ملهماً كرس حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه بكل صدق ومحبة ووفاء، رجل ضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء وكان قدوة للأجيال لما يتمتع به من خصال إنسانية راقية ورؤية ثاقبة تركت بصمة واضحة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: فقدت الإمارات قامة وطنية شامخة اتسمت بالمبادئ السامية، وحرصت على دعم الأعمال الإنسانية وخدمة البشرية، فنال المحبة والاحترام وترك خلفه ذكرى عطرة راسخة في قلوب الجميع.