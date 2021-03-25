رئيس البرلمان العربي يعزي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد

القاهرة (وام)

تقدم معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي نيابة عن البرلمان العربي لدولة الإمارات، قيادة وشعباً بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم رئيس البرلمان العربي أيضا بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في وفاة أخيه. وقال إن دولة الامارات العربية المتحدة فقدت برحيل الشيخ حمدان رمزاً من رموزها الأوفياء الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء خاصة، خلال قيادته لهيئة آل مكتوم الخيرية.