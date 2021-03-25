«الصحفيين الإماراتية» تنعى حمدان بن راشد: داعم للإعلام

أبوظبي (الاتحاد)

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقالت الجمعية في بيان نعي صادر عن مجلس الإدارة: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة فقيد الوطن المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وباسم جميع الصحفيين والإعلاميين في الدولة، نتقدم بخالص التعازي وبصادق المواساة لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ولأسرة آل مكتوم الكرام والقيادة الرشيدة، سائلين المولى، عز وجل، له بالرحمة والرضوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميعاً الصبر والسلوان».

وأشارت إلى دعم فقيد الوطن لمسيرة الإعلام والإعلاميين في الدولة، مُعربة عن خالص عزائها ومواساتها في هذا المصاب الجلل.