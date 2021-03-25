محافظ المصرف المركزي: حمدان بن راشد قائد ملهم

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فقدت دولة الإمارات قائداً ملهماً ساهم في إرساء دعائمها، والتخطيط لمسيرتها التنموية عبر كل المراحل.

وأضاف معاليه: إن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد كان أول من حمل مسؤولية السياسة المالية في الدولة، من خلال توليه منصب وزير المالية منذ تشكيل الحكومة الأولى، بعد قيام الاتحاد في العام 1971، فوضع اللبنات الأولى للنظام المالي الإماراتي واستمر في الإشراف على تطويره، وضمان مواكبته لنمو الدولة وارتقائها.

وأشار إلى أنه عند تأسيس المصرف المركزي في 1973 تحت مسمى مجلس النقد لدولة الإمارات، بموجب القانون الاتحادي رقم/‏‏‏‏‏2/‏‏‏‏‏ لسنة 1973، كان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد أول رئيس مجلس إدارة له، حيث ساهم من منصبه رئيساً للجنة صياغة القانون، وحاملاً عضوية وزير الدولة للشؤون المالية في تشكيل قانون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأشرف على إصدار الدرهم الإماراتي ليصبح العملة الوطنية للدولة. وذكر أنه منذ تحويل مجلس النقد إلى مصرف الإمارات المركزي أواخر العام 1980، بموجب القانون الاتحادي رقم/‏‏‏‏‏10/‏‏‏‏‏ لتلك السنة، وتوسعة مهامه لتشمل أعمال مجلس النقد، واصل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مساهمته الجوهرية في تخطيط وتطوير السياسات المالية والنقدية للدولة من منصبه وزيراً للمالية.