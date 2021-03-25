«كلنا الإمارات»: حمدان بن راشد رجل الإنجازات والعطاء الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

قال مسلم بن سالم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات»، برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «تغمده الله بواسع رحمته، تفقد دولة الإمارات رمزاً كبيراً من رموزها، أخلص العطاء للوطن والانسانية، وترك لشعبه إرثاً من الإنجازات سيبقى على الدوام مصدر إلهام للأجيال في كيفية العمل والتفاني في ترسيخ دعائم مجد الوطن والسهر على إعلاء شأنه في شتى المحافل، وعلى مختلف الصعد».

وأضاف، «كان الشيخ حمدان بن راشد، سنداً لمسيرة النماء المباركة منذ قيام دولة الاتحاد، وكان صاحب إسهام وافر في تمكين الدولة الفتية من المضي في نهضة البناء والتطوير، واضعاً مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه غايةً لم يدخر جهداً في تحقيقها، لتكون الإمارات دائماً في أفضل مكان وأحسن حال».

واختتم مسلم بن سالم بن حم العامري قائلاً: «رحل عنّا الشيخ حمدان بن راشد، ولكن ذكراه العطرة ستظل دائماً حاضرة حافزاً على العطاء لتكون الإمارات دائماً في المقدمة والعمل على سعادة الإنسان ونشر أسباب الخير في كل مكان.. رحم الله فقيد الوطن، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله خير الجزاء عما قدمه لأهله ووطنه من عطاء.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».