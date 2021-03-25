سفير الإمارات يقدم «أوراق اعتماده» إلى وزير خارجية الكويت

الكويت (وام)

قدم الدكتور مطر حامد النيادي نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، سفيراً لدولة الإمارات لدى الكويت، وذلك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الكويتية.

ونقل السفير النيادي خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب الكويت مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

وأكد بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، حمل معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالكويت. وأعرب معاليه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

حضر اللقاء السفير مجدي أحمد الظفيري نائب وزير الخارجية، والسفير ضاري عجران العجران مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، والسفير صالح سالم اللوغاني مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية، والمستشار أحمد عبدالرحمن الشريم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية بالكويت.