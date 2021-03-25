إقرار برنامج عمل هيئة مكتب «استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أقرت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس الأول بمقر المجلس، برنامج أعمال جلساتها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، وهو الثاني من الفصل التشريعي العاشر، واطلعت على عدد من الأسئلة البرلمانية والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بهدف تلمس الآليات التي من شأنها أن تعزز من تطوير عدد من المرافق والخدمات في إمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع الذي عقد بنظامي الحضور وعن بُعد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بحضور كل من حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري، والدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ومحمد سالم الطنيجي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وسيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة الاقتصادية والصناعية والمالية والدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وفاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة والدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكوى، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم اللجان البرلمانية.

وأكد علي ميحد السويدي مواصلة المجلس دوره في خدمة المجتمع بإمارة الشارقة، وتلمس قضاياه ومناقشة مختلف موضوعاته التي تمس الموطنين والوقوف على أهم برامج وخطط التنمية التي تشهدها إمارة الشارقة في خطتها الحالية، مشيداً بجهود أعضاء المجلس الاستشاري وحسهم الوطني في مناقشة مختلف الموضوعات العامة لسياسات دوائر وهيئات حكومة الشارقة وتطرقهم إلى أدق التفاصيل بهدف تجويد الأداء العام وتحسين المخرجات، وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

واستعرض الاجتماع جلسات المجلس العامة المقبلة حتى نهاية الدورة الحالية في شهر يونيو القادم بجانب الأسئلة البرلمانية والمقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس والمواطنين بشأن السياسات العامة في إمارة الشارقة، وتطوير المرافق في مختلف الخدمات.

ووافقت هيئة مكتب المجلس على عدد من الأسئلة البرلمانية بجانب إحالة عدد من المقترحات إلى اللجان المختصة بالمجلس.