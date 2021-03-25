سفير سنغافورة يزور «الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس في مقرّ المركز بأبوظبي، كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات.

وأكد النعيمي للسفير السنغافوري أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بصفته مؤسسة بحثية، يسعى إلى القيام بدور فاعل في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتوطيد التعاون المشترك مع مراكز البحوث في سنغافورة، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

من جانبه، أشاد السفير السنغافوري بالعلاقات المتطورة بين بلاده ودولة الإمارات، وأكد أن المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك بينهما يؤكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ هذا التعاون والانطلاق به إلى آفاق أكثر رحابة. وثمَّن التعاون القائم بين الدولتين في المجالات المختلفة، وقال إن تجربة دولة الإمارات في التنمية هي محل تقدير كبير في سنغافورة، وهي نموذج يحتذى به على الصعيد الدولي.

وأضاف بأن مواجهة الإمارات لجائحة «كورونا» تعد نموذجًا ملهمًا في التعامل مع الأزمات. وأشار إلى أن المركز بات أحد الصروح العلمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وشدد على أن هناك فرصًا كبيرة لتوطيد التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.

في ختام اللقاء، قدم الدكتور سلطان محمد النعيمي درع تذكارية ومجموعة من إصدارات المركز إلى السفير السنغافوري لدى الدولة، وتمنى له التوفيق في عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.