اليوم.. الأجواء حارة نهاراً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً نهاراً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كلم/‏‏س تصل إلى 35 كلم/‏‏س. وذكر المركز في نشرته اليومية أن حالة البحر في الخليج العربي سيكون خفيف الموج، بينما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والثاني عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 05:42.

ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيف الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:48 والثاني عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والثاني عند الساعة 02:54.