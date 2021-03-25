«لجنة الوطني» تطلع على 15 شكوى

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً لها برئاسة علي جاسم أحمد رئيس اللجنة، واطلعت على (15) شكوى، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة، كما استعرضت خطة اللجنة التطويرية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مريم ماجد بن ثنية مقرر اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان، وأسامة أحمد الشعفار، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة رضا البيرق.

وقال علي جاسم أحمد رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على 15 شكوى مرفوعة للجنة مرفقة بالرأي القانوني بشأنها، كما اطلعت على ردود بعض الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وأفاد بأن اللجنة اطلعت على الخطة المقترحة حول آلية بحث الشكاوى وأبدت ملاحظاتها بشأنها، ووجهت الأمانة العامة للمجلس بإعادة صياغة الخطة التطويرية ليتم استعراضها في اجتماع قادم للجنة، وتضمنت الخطة آلية عمل اللجنة الحالي، ومؤشرات القياس لفاعلية عملها، ودراسة معيارية لمقارنة عمل اللجنة مع اللجان المماثلة في عدد من برلمانات دول العالم.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنها بصدد رفع تقاريرها إلى هيئة المكتب بشكل دوري كل ثلاثة أشهر على أن يتضمن التقرير أهم إنجازات اللجنة والإشكاليات التي تواجه اللجنة وطرق التغلب عليها، وما انتهت لها الشكاوى الواردة إليها، وارتباط هذه الشكاوى بالقوانين والموضوعات العامة محل النظر الحالي والمستقبلي في المجلس.