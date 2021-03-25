«معسكر الربيع» بحلة جديدة في «أطفال الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تستعد «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لإطلاق معسكر الربيع الافتراضي بحلته الجديدة، وذلك خلال الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 8 أبريل المقبل؛ «عن بُعد» عبر تقنيات الاتصال المرئي «زووم»، مستهدفاً جميع الأطفال من المراكز والجمهور.

يتضمن المعسكر مجموعة من البرامج والورش التفاعلية التي تُلبي طموحات الأطفال، ضمن المسارات المعتمدة للمؤسسة «الفنون الرياضة ؛العلوم والتكنولوجيا،الآداب واللغات، ويقدمها كوكبة من الموهوبين والمتميزين من منتسبي أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، في مختلف المجالات.

وقالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالإنابة: «يأتي معسكر الربيع لهذا العام بشكل مغاير عن السنوات السابقة؛ حيث إننا سعينا من خلاله إلى إبراز إمكانيات منتسبي أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في تقديم ورش متنوعة ومبتكرة لأقرانهم بهدف استثمار طاقاتهم وإبراز إمكانياتهم؛ وتعريف المجتمع بالدور الذي تلعبه مؤسسات ربع قرن في تمكين منتسبيها من تطبيق ما اكتسبوه من مهارات في مراكزهم من خلال البرامج والورش التي يتلقونها طيلة العام».

وأضافت الكعبي: «نحن سعداء بتفاعل واستعداد المنتسبين لتقديم الورش، بدءاً من وضع الأفكار والتخطيط لها وطريقة تنفيذها؛ وهذا بدوره يعكس مدى ثقتهم بأنفسهم واستعدادهم لخوض هذه التجربة المتميزة التي ستُضاف إلى رصيد خبراتهم، وتنمي مهاراتهم؛ لذا أدعو جميع أولياء الأمور إلى إلحاق أطفالهم بالمعسكر، سعياً نحو تنمية قدراتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى استغلال فترة العطلة المدرسية بما يعود عليهم بالفائدة».