متطوعو «أميركية الشارقة» يعلّمون الأيتام «البرمجة»

الشارقة (الاتحاد)

قام طلبة متطوعون من الجامعة الأميركية في الشارقة بتعليم مجموعة من الأيتام والبالغين الأقل حظاً أساسيات الفيزياء والبرمجة وتطبيقات المتحكمات الدقيقة في تسعة فصول عبر الإنترنت، والذي يأتي ضمن برنامج الجامعة للمشاركة المجتمعية.

وقام بتنفيذ المشروع أعضاء النادي الطلابي «فرع المجموعة الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية»، والذي تأسس في الجامعة في عام 2018، بالتعاون مع مكتب الخدمات المجتمعية والتواصل في الجامعة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. وقام المتطوعون بتعليم متعلمين تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاماً كيفية العمل مع المتحكمات الدقيقة، والتي هي عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير على شريحة أحادية الدائرة تستخدم في الأجهزة التي يتم التحكم فيها تلقائياً، مثل أنظمة التحكم في محرك السيارات، والأجهزة الطبية القابلة للزرع، وأجهزة التحكم عن بعد، والآلات المكتبية، والأدوات الكهربائية، وألعب الأطفال وغيرها.

وقالت الطالبة المتطوعة نادين طارق ورئيس النادي: «أردنا إحداث تأثير في المجتمع، وساعدنا هذا المشروع على تحقيق ذلك. أردنا رد الجميل للمجتمع من خلال نشر المعرفة التي اكتسبناها في الجامعة. لقد علمتنا هذه التجربة أن المرور بأوقات عصيبة لا يعني أننا لا نستطيع التوقف ومساعدة الآخرين».

وقام المتطوعون بإعداد كتيبات إرشادية وعروض تقديمية ومواد تعليمية للصفوف. كما قاموا بترجمتها إلى اللغة العربية لتناسب غالبية المشاركين في الفصول.

تقول الطالبة المتطوعة آمنة أحمد، تخصص علوم الكمبيوتر في الجامعة: «أنشأنا جلسات أسبوعية، قمنا خلالها بتعليم المتعلمين في مجموعات دراسية صغيرة، بحيث تضم المجموعة متعلمين أو ثلاثة يشرف عليهم طالبان متطوعان. أنا كنت مسؤولة عن تدريس المجموعة الصغيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث علمنا المشاركين وظائف وحدات التحكم الدقيقة مثل جعل ضوء «الليد» يومض، والجرس يدق، فضلاً عن استخدام مستشعرات المسافة، وعرض النصوص على الشاشة. وكان من أهم التحديات الرئيسة التي واجهها الطلبة المتطوعون العمل مع المتعلمين عن بُعد.