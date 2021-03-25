صدور تعليمات بخصوص كورونا خلال رمضان في أم القيوين

أبوظبي (الاتحاد) - مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة أم القيوين تعليمات وتوجيهات للسلامة العامة بخصوص فيروس كورونا المستجد.

ونشرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين هذه التعليمات والتوجيهات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسنقدم لكم أبرز هذه التعليمات:

نصت هذه التوجيهات على أنه «تمنع التجمعات المنزلية والمصاحبة لليالي رمضان والزيارات العائلية».

كما يمنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط، والتي تسكن في نفس المنزل، تناول وجبات الإفطار والسحور الجماعي.

ويمنع إنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في أي مكان عام لتناول الوجبات الجماعية أو تقديم أو توزيع وجبات الإفطار أمام المنازل أو إقامة موائد الإفطار أمام المساجد.

نصت التعليمات أيضا على أنه «يمنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية، والتي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة المصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجبات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام».

كما يمنع على المطاعم توزيع وجبات لإفطار الصائمين داخل أو أمام واجهات المطاعم.

ويستمر إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية. على أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس كوفيد-19 والمعلن عنها سابقا لأداء الصلوات الخمس مع تحديد مدة صلاة العشاء والتراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، وقراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية.