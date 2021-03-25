حملة للمحافظة على نظافة أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حملة «جمال مدينتنا بنظافتها»، للحد من الرمي العشوائي للنفايات، تجنباً للمخالفات وحماية للمظهر العام في الإمارة.

وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي بالطرق السليمة للتعامل مع النفايات، وتعريف الجمهور بالقوانين والمخالفات المترتبة على الرمي العشوائي للنفايات والتخلص غير الآمن من النفايات، والتي تتراوح قيمتها من 1000 إلى 100 ألف درهم.

ويأتي تنفيذ الحملة في إطار دعم التنمية المستدامة في الإمارة، عبر زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة، والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للإمارة، عبر تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمنصات «تدوير» والبلديات والمفتشين في الميدان تحاول الحملة التواصل مع الجمهور، مبينة أن غرامة إلقاء مخلفات المزارع في غير الأماكن المخصصة لها تبلغ 10 آلاف درهم، فيما مخالفة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها تبلغ 100 ألف درهم.

وفي إطار الحملة، دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال الإنشاءات داخل حدود القسيمة لا خارجها، بناءً على التصميمات والشروط والمعايير المعتمدة، والحفاظ على الحدائق العامة والمتنزهات.

من جانبها، نظمت «تدوير» حملة لتنظيف كاسر الأمواج على امتداد مدينة أبوظبي، خلالها تم جمع أكثر من 1415 كيلوجراماً من النفايات.

مخالفات مشوهات المظهر العام

تبلغ غرامة مخالفة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها 100 ألف درهم، وغرامة كل من إلقاء مخلفات المزارع ومخلفات مواد البناء في غير الأماكن المخصصة لها 10 آلاف درهم، فيما مخالفة حرق مخلفات البناء في المواقع الإنشائية فتبلغ غرامتها 5 آلاف درهم. وتبلغ قيمة غرامة إلقاء المخلفات في الأماكن العامة، أو مخالفة عدم توفير حاويات في المحال التجارية لاستخدامها من قبل الجمهور للتخلص من النفايات، أو مخالفة عدم إجراء أعمال صيانة لغرف النفايات بشكل دوري، ويستثنى من ذلك الوحدات السكنية الخاصة، أو مخالفة عدم توفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى وإخراج النفايات للتفريغ وإعادتها إلى مواقعها مباشرة، 1000 درهم لكل مخالفة.

وستنفذ دائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، بلدية مدينة العين ومركز تدوير حملات تفتيشية خلال المرحلة المقبلة، بهدف التوعية بمشوهات المظهر العام، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وإنذارات بحق المخالفين.