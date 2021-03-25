أكاديمية سيف بن زايد تنفذ حملة للتبرع بالدم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وبالتعاون مع إدارة خدمات بنك الدم أبوظبي، حملة تبرع بالدم تحت عنوان «حياة غيرك بقطرة دمك» في مبنى إدارة التأهيل الشرطي بالعين، بمشاركة 135 ضابطاً وضباط صف ومستجدين.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات الإنسانية وتعزيز المشاركة المجتمعية والمواطنة الإيجابية، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر العقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بشرطة أبوظبي، أن حملات التبرع ترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع المنتسبين على التبرع بدمائهم للمحتاجين، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وأهدافها الإنسانية النبيلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وحياة المرضى.