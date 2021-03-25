«سلامتك» لمنتسبي «شرطة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، مبادرة «حافلة سلامتك»، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، تهدف من خلالها إلى نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العامة وأماكن العمل، بما يتماشى مع أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتشتمل المبادرة على عرض مادة فلمية بواسطة حافلة متنقلة، أُعدت خصيصاً لهذا الغرض، تستهدف فئة «العسكريين».