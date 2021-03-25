«الإسعاف الوطني» و«الأولمبياد الخاص» يطلقان «درّب بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق كل من الإسعاف الوطني والأولمبياد الخاص الإماراتي مبادرة درّب بأمان، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير البيئة التدريبية الآمنة للاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال تمكين مدربيهم ومعلميهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية بكافة الأندية والمراكز الرياضية والأكاديميات ومدارس الأبطال الموحدة على مستوى الدولة، ضمن برنامج تدريبي يقدمه الإسعاف الوطني، وفقاً للمعايير العالمية بهذا المجال.

وتأتي المبادرة ضمن برامج المسؤولية والخدمة المجتمعية للإسعاف الوطني وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي منذ 2019.

وأوضح أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أن إطلاق المبادرة يجسد أهمية الشراكة المستمرة بين الإسعاف الوطني والأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي أثمرت في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات المشتركة والتي تؤدي إلى تعزيز سبل الوقاية ورفع مستويات السلامة، وترسيخ ثقافة الإسعاف بين أفراد المجتمع والدائرة المحيطة بأصحاب الهمم، والتي تحرص القيادة الرشيدة على دعمها وتمكينها، مؤكداً مواصلة استثمار الجهود التي تضمن استدامة إدماج هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، وتمكينها وتوفير البيئة الآمنة لها في المجتمع لتحقق أهدافها. وصرح طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نؤكد من خلال المبادرة قوة ومتانة العلاقة التي تجمعنا بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة، من أجل ضمان مشاركة آخر التطورات في قطاع الصحة والرعاية الطبية مع مدربينا بالأولمبياد الخاص الإماراتي، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية المقدمة للاعبينا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية. ونثق كل الثقة أنه بالتنسيق المشترك بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والإسعاف الوطني، سنحقق أعلى مستويات الجودة التي يمكن تقديمها للاعبينا، خلال ممارستهم الرياضة بشكل آمن يحافظ على صحتهم وسلامتهم».