1865 مستفيداً من ورش شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استفاد 1865 من المتدربين المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي من 16 ورشة تدريبية لتأهيل الأعضاء الجدد بمبادرة «كلنا شرطة، تضمنت تنفيذهم 156078 ساعة تطوعية في العمل الميداني، خلال العام 2020، حيث قدموا يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واستجابوا إلى نحو 7717 بلاغاً.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن الورش التي شارك فيها المواطنون إلى جانب المقيمين من 28 جالية، تضمنت محاور ركزت على زيادة الحس الأمني لدى الأعضاء الجدد، وتعريفهم بالمجالات الشرطية المجتمعية، وتقنية المعلومات وآلية البلاغات وكيفية التسجيل في الأعمال التطوعية. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي برفع كفاءة أعضاء «كلنا شرطة» من خلال التدريبات وتنمية المهارات في مختلف المجالات الشرطية، وزيادة الحس الأمني ضمن خططها التطويرية في تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة بمجالات العمل الشرطي.

وأشار إلى أن مبادرة «كلنا شرطة» تفتح الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات، ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية، ومكتسبات الإمارة والأمن والأمان الذي ينعم به أفراد المجتمع كافة.